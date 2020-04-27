За минувшие сутки от коронавируса умерло двое харьковчан
В Харьковской области, по состоянию на 27 апреля, зарегистрировано 49 новых случаев заболевания COVID-19, к сожалению двое умерли. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.
Среди 196 больных по области - 53 медики (и медицинские сестры, и санитары, и врачи) – работники Харьковской городской клинической больницы №13, Областной клинической больницы, Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф, Харьковской городской поликлиники №25, Валковской ЦРБ, Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери, Змиевской ЦРБ, Туберкульознього санатория Владимирский, Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, Областной психиатрической больницы № 1, Волчанской ЦРБ, Харьковской городской поликлиники №21, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, МКБЛ №25 ХГС.
"Самому младшему заболевшему – всего 2 годика. Девочка находится на самоизоляции отдельно от мамы(у которой подтвержден COVID-19). Ребенок под присмотром педиатра, состояние удовлетворительное, жалоб нет", - сообщил глава ОГА.
Всего из подтвержденных случаев 85 человек госпитализированы, 94 на самоизоляции. Двое госпитализированных больных подключены к аппаратам ИВЛ.
Стоит добавить, что за последние сутки двое людей с подтвержденным коронавирусом умерло – харьковчане 37 и 68 лет. В обоих были сопутствующие заболевания, в частности, токсический гепатит. Ранее от коронавируса в области умерли еще двое людей.
- 15:33 27 апреля Нардеп Ватрас привез помощь Хмельницкой больнице, в которой боролся с COVID-19
- 15:24 27 апреля Взрыв арсенала в Балаклее: бывший заместитель генпрокурора отвергает версию ВСК
- 15:22 27 апреля До конца недели в Украине могут открыть почти 300 рынков
- 15:11 27 апреля Прикарпатье: 761 человек инфицирован COVID-19, 47 летальных случаев
- 15:00 27 апреля В Черновцах откроют продуктовые рынки
- 14:50 27 апреля В Житомире предприниматели пикетировали мэрию с требованием открыть рынки
- 11:42 27 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:41 24 апреля В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 17:41 26 апреля Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники