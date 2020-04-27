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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 13:44 17

За минувшие сутки от коронавируса умерло двое харьковчан

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27 апреля 2020, 13:44 17
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Сейчас 196 случаев подтверждено, среди больных есть маленькая девочка двух лет, трое военнослужащих и больше 50 медиков
Фото: pexels
Сейчас 196 случаев подтверждено, среди больных есть маленькая девочка двух лет, трое военнослужащих и больше 50 медиков

В Харьковской области, по состоянию на 27 апреля, зарегистрировано 49 новых случаев заболевания COVID-19, к сожалению двое умерли. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Среди 196 больных по области - 53 медики (и медицинские сестры, и санитары, и врачи) – работники Харьковской городской клинической больницы №13, Областной клинической больницы, Центра экстренной неотложной помощи и медицины катастроф, Харьковской городской поликлиники №25, Валковской ЦРБ, Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери, Змиевской ЦРБ, Туберкульознього санатория Владимирский, Института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко, Областной психиатрической больницы № 1, Волчанской ЦРБ, Харьковской городской поликлиники №21, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, МКБЛ №25 ХГС.

"Самому младшему заболевшему – всего 2 годика. Девочка находится на самоизоляции отдельно от мамы(у которой подтвержден COVID-19). Ребенок под присмотром педиатра, состояние удовлетворительное, жалоб нет", - сообщил глава ОГА.

Всего из подтвержденных случаев 85 человек госпитализированы, 94 на самоизоляции. Двое госпитализированных больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Стоит добавить, что за последние сутки двое людей с подтвержденным коронавирусом умерло – харьковчане 37 и 68 лет. В обоих были сопутствующие заболевания, в частности, токсический гепатит. Ранее от коронавируса в области умерли еще двое людей.


коронавирус карантин Кучер Алексей Харьковская область
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