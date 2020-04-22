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22 апреля 2020, 18:18 12

Во Львовской области от COVID-19 умерла медсестра и 44-летний мужчина

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22 апреля 2020, 18:18 12
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Во области 12 летальных случаев от COVID-19
Фото из открытых источников
Во области 12 летальных случаев от COVID-19

Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, информирует RegioNews.

Умерла женщина из Яворивского района 1960 года рождения. Она работала медсестрой в Центре легочного здоровья. Заболела 7 апреля, лечилась самостоятельно, лишь 12-го обратилась за помощью к врачам по месту работы.

13 апреля была госпитализирована в Центр легочного здоровья с двусторонней пневмонией. Положительный тест, который подтвердил у пациентки коронавирус, получили 18 апреля. Умерла сегодня, 22 апреля. У женщины были сопутствующие заболевания, в частности, гипертоническая болезнь, ожирение.

В ночь с 20 на 21 апреля в Винниковском госпитале скончался 44-летний мужчина из Мостиского района. ПЦР-тест подтвердил у пациента коронавирус. Результат получили сегодня после смерти пациента. Проходил лечение во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы. У мужчины не было сопутствующих болезней.

Во Львовской области 274 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, во Львовской области на Пасху от COVID-19 скончались еще двое людей - мужчина 1939 и женщина 1960-го года рождения.

В Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.


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