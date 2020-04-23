"Держались, сколько могли”: в Чернигове первый случай коронавируса

В Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом

Фото: flickr

В Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом

Об этом сообщил заместитель Черниговского городского председателя Александр Ломако на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По его словам заболела 56-летняя женщина.

"Мы держались, сколько могли, но... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супругов проживает вдвоем", - написал Ломако.

Как говорится в сообщении чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.

Сейчас оперативно устанавливается история контактов женщины. Мужу сделали экспресс-тест, результат отрицательный. В ближайшее время будет проведено и лабораторное исследование ПЦР.

В доме, где проживает чета, проводится дезинфекция.

В Черниговской области этот случай COVID-19 стал 15-ым.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.

Коронавирус в Украине и мире: хроника событий

Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)