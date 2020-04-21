Почти на всей территории Украины обещают заморозки

В ближайшие дни во всех областях, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы

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В ближайшие дни во всех областях, кроме крайнего юга и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews. По данным Укргидрометцентра, ночью 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности). Ночью, 23 апреля, в Сумской и восточных областях сильные заморозки и в воздухе 0-5° (II уровень опасности). Ночью, 22 и 23 апреля, в Киеве и Киевской области заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности). По данным Укргидрометцентра, 21 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень). Читайте также:в Чернобыле и Житомирской области до сих пор тушат пожары (ФОТО, ВИДЕО). Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

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