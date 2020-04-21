Почти на всей территории Украины обещают заморозки
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По данным Укргидрометцентра, ночью 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности).
Ночью, 23 апреля, в Сумской и восточных областях сильные заморозки и в воздухе 0-5° (II уровень опасности).
Ночью, 22 и 23 апреля, в Киеве и Киевской области заморозки на поверхности почвы 0-3° (І уровень опасности).
По данным Укргидрометцентра, 21 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).
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Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.
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