Ляшко назвал дату, до которой могут продлить карантин
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "24 канала", сообщает RegioNews.
"Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник", — отметил он.
В то же время санврач не указал, о каких послаблениях идет речь, посоветовав дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля.
По словам Ляшко, если бы Украина не ввела превентивные меры, то сейчас в стране могло быть около 125 тыс больных Covid-19.
"Сейчас у нас 5700 случаев подтвержденных. Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои положительные результаты", - подчеркнул он.
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирус.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля правительство ввело новые ограничения на передвижения людей.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в МОЗ Украины создали штаб по противодействию распространению коронавирус.
1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничение количества людей при нахождении на улице.
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