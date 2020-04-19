Без масок и толпой: как праздновали Пасху на Донбассе
Видеотрансляция из храма появилась на одном из каналов видеохостинга YouTube, сообщают RegioNews.
На кадрах видно, что люди в храме не придерживаются безопасной дистанции (а это расстояние в два метра от человека к человеку). Также верующие не надели медицинские маски. Без средств защиты в храме находятся и священники.
Отправление церковных служб во время эпидемии коронавируса опасно не только большим скоплением людей в закрытом и ограниченном по площади помещении. Во время религиозных ритуалов верующие целуют иконы, крест и Библию. Такой тесный контакт - благоприятная среда для того, чтобы заразиться острыми респираторными заболеваниями, подхватить туберкулез или инфицироваться COVID-19.
В настоящее время известно, что предписания нарушила церковь, подчиненная Московскому патриархату. Понесут ли священники ответственность за это, пока неизвестно.
Тем временем только за сутки 17 апреля "китайский” вирус обнаружили у 26 монахов Киево-Печерской Лавры. По данным Минздрава Украины очагами распространения COVID-19 стали три церкви и Киево-Печерская Лавра. Официально подтверждено, что опасную инфекцию обнаружили у владыки Павла.
В городе Залещики Тернопольской области священник стал первым больным коронавирусной болезнью. В Мукачево Закарпатской области 69-летняя местная жительница, у которой первой в области был подтвержден коронавирус, пела в церковном хоре и заразила не менее 19 человек. В Николаевской области два человека заразились во время посещения совместных церковных богослужений.
Напомним, что 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новые случая.
Как писали RegioNews ранее, глава Днепровского городского совета Борис Филатов эмоционально напомнил священнослужителям об ответственности за несоблюдение карантина.
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