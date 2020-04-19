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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
19 апреля 2020, 12:29 41

Без масок и толпой: как праздновали Пасху на Донбассе

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19 апреля 2020, 12:29 41
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Несмотря на запрет собираться в Пасхальную ночь толпой для освящения пищи, верующие Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области нарушили предписания и в ночь на 19 апреля пошли на церковную службу
Фото: скриншот видео
Несмотря на запрет собираться в Пасхальную ночь толпой для освящения пищи, верующие Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области нарушили предписания и в ночь на 19 апреля пошли на церковную службу

Видеотрансляция из храма появилась на одном из каналов видеохостинга YouTube, сообщают RegioNews.

На кадрах видно, что люди в храме не придерживаются безопасной дистанции (а это расстояние в два метра от человека к человеку). Также верующие не надели медицинские маски. Без средств защиты в храме находятся и священники.

Отправление церковных служб во время эпидемии коронавируса опасно не только большим скоплением людей в закрытом и ограниченном по площади помещении. Во время религиозных ритуалов верующие целуют иконы, крест и Библию. Такой тесный контакт - благоприятная среда для того, чтобы заразиться острыми респираторными заболеваниями, подхватить туберкулез или инфицироваться COVID-19.

В настоящее время известно, что предписания нарушила церковь, подчиненная Московскому патриархату. Понесут ли священники ответственность за это, пока неизвестно.

Тем временем только за сутки 17 апреля "китайский” вирус обнаружили у 26 монахов Киево-Печерской Лавры. По данным Минздрава Украины очагами распространения COVID-19 стали три церкви и Киево-Печерская Лавра. Официально подтверждено, что опасную инфекцию обнаружили у владыки Павла.

В городе Залещики Тернопольской области священник стал первым больным коронавирусной болезнью. В Мукачево Закарпатской области 69-летняя местная жительница, у которой первой в области был подтвержден коронавирус, пела в церковном хоре и заразила не менее 19 человек. В Николаевской области два человека заразились во время посещения совместных церковных богослужений.

Напомним, что 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новые случая.

Как писали RegioNews ранее, глава Днепровского городского совета Борис Филатов эмоционально напомнил священнослужителям об ответственности за несоблюдение карантина.


Пасха Донецкая область Донбасс коронавирус религия
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