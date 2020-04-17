В МОЗ сообщили, при каких условиях отменят карантин в Украине
Решение о продлении карантина или его смягчения власть Украины будет принимать после пасхальных праздников.
Об этом в ефірі "Радио Свобода" сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
"О вопросах карантина мы будем коммуницировать ближе до следующей среды (22 апреля — ред.) после Пасхи. Посмотрим, что произойдет на пасхальные праздники, как люди будут соблюдать карантин, и будем смотреть, как у нас будет развиваться динамика заболеваемости", — отметил он.
В то же время власти разрабатывают сценарии выхода из карантина, но его смягчения не будет, пока в Украине растет количество новых случаев коронавирус.
"Когда и как мы будем держать страну на карантине, все будет зависеть, состоится ли у нас пик после пасхальных праздников. Если у нас будет стремительный скачок количества заболеваний, если она пересечет больше чем 2% всего населения, мы страну будем держать на карантине дольше", — подчеркнул Ляшко.
Также он подчеркнул, что в случае стремительного роста количества больных это будет значительной нагрузкой на систему здравоохранения страны.
"Если будет дальнейший рост, система здравоохранения может не справиться с количеством случаев и не оказать помощь всем, кто в ней нуждается", — подытожил главный санврач.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
Как сообщалось ранее, Виктор Ляшко отметил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных на коронавирус.
- 19:10 17 апреля Несмотря на запрет, в Одесской области рынки не закрылись
- 18:41 17 апреля В МОЗ сообщили, при каких условиях отменят карантин в Украине
- 18:08 17 апреля Нардеп Рудик вылечился от коронавируса
- 18:04 17 апреля Это не Чернобыль: специалисты успокоили запорожцев, которые жаловались на едкий дым
- 17:33 17 апреля Винницкий облсовет решил не доплачивать медикам за борьбу с COVID-19
- 16:57 17 апреля Уровень загрязнения воздуха в Киеве почти втрое выше нормы
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт