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17 апреля 2020, 18:41 6

В МОЗ сообщили, при каких условиях отменят карантин в Украине

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17 апреля 2020, 18:41 6
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Главный санитарный врач отметил, что разрабатываются различные сценарии выхода из карантина
Фото: facebook:viktor.liashko
Главный санитарный врач отметил, что разрабатываются различные сценарии выхода из карантина

Решение о продлении карантина или его смягчения власть Украины будет принимать после пасхальных праздников.

Об этом в ефірі "Радио Свобода" сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"О вопросах карантина мы будем коммуницировать ближе до следующей среды (22 апреля — ред.) после Пасхи. Посмотрим, что произойдет на пасхальные праздники, как люди будут соблюдать карантин, и будем смотреть, как у нас будет развиваться динамика заболеваемости", — отметил он.

В то же время власти разрабатывают сценарии выхода из карантина, но его смягчения не будет, пока в Украине растет количество новых случаев коронавирус.

"Когда и как мы будем держать страну на карантине, все будет зависеть, состоится ли у нас пик после пасхальных праздников. Если у нас будет стремительный скачок количества заболеваний, если она пересечет больше чем 2% всего населения, мы страну будем держать на карантине дольше", — подчеркнул Ляшко.

Также он подчеркнул, что в случае стремительного роста количества больных это будет значительной нагрузкой на систему здравоохранения страны.

"Если будет дальнейший рост, система здравоохранения может не справиться с количеством случаев и не оказать помощь всем, кто в ней нуждается", — подытожил главный санврач.

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Как сообщалось ранее, Виктор Ляшко отметил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных на коронавирус.


Минздрав Виктор Ляшко коронавирус карантин Украина
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