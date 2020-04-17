Нардеп Рудик вылечился от коронавируса
Народный депутат Сергей Рудык вылечился от коронавируса, о чем он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Результат сегодняшнего КТ показывает, что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", - сказал Рудык в видеоролике.
Депутат отметил вероятность того, что он заразился от своих "куршавельских коллег" (народных депутатов, которые вернулись после отдыха в горах Франции, где были зафиксированы случаи коронавируса), которые принимали участие в двух внеочередных пленарных заседаниях Верховной Рады 17 марта.
Напомним, внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что тест на наличие коронавирус COVID-19, который он сдал сегодня, показал положительный результат.
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Напомним, за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 4161 больного коронавирусом COVID-19.
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