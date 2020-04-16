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16 апреля 2020, 11:38 12

Коронавирус в Вооруженных Силах: за сутки подтверждено 5 новых случаев

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16 апреля 2020, 11:38 12
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По состоянию на 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев COVID-19
Фото: Ukrmilitarymedic
По состоянию на 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев COVID-19

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

Из них 1 летальный случай, еще 1 человек выздоровел. Отмечается, что за сутки обнаружили 5 новых случаев.

На самоизоляция находятся 274 человек, еще у 40 в течение ближайших 3 суток срок самоизоляции завершается.

В частности, заболел военнослужащий Черновицкого гарнизона, который в начале апреля контактировал с лицами, приехавшими из-за границы. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Коронавирус обнаружили в трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции, так как контактировали с инфицированным лицом.

Еще один случай подтвердили в Харьковском гарнизоне Вооруженных Сил Украины.

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По состоянию на 16 апреля в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек.


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