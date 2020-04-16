Коронавирус в Вооруженных Силах: за сутки подтверждено 5 новых случаев
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.
Из них 1 летальный случай, еще 1 человек выздоровел. Отмечается, что за сутки обнаружили 5 новых случаев.
На самоизоляция находятся 274 человек, еще у 40 в течение ближайших 3 суток срок самоизоляции завершается.
В частности, заболел военнослужащий Черновицкого гарнизона, который в начале апреля контактировал с лицами, приехавшими из-за границы. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Коронавирус обнаружили в трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции, так как контактировали с инфицированным лицом.
Еще один случай подтвердили в Харьковском гарнизоне Вооруженных Сил Украины.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
По состоянию на 16 апреля в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек.
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:22 16 апреля В Житомирской области за сутки обнаружили 28 больных COVID-19
- 12:48 16 апреля Во Львовской области умер седьмой инфицированный COVID-19
- 12:41 16 апреля С 1 мая общественный транспорт Винницы перейдет на исключительно безналичную оплату
- 12:32 16 апреля В Киеве за сутки коронавирусом заболели 32 человека, один человек скончался
- 12:22 16 апреля На Буковине больной COVID-19 священник отрицает инфицирование и собирается на службу в церкви
- 13:25 16 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"