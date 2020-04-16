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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 апреля 2020, 11:14 15

В Киевской области официально подтвердили 234 случая коронавируса

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16 апреля 2020, 11:14 15
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По состоянию на 16 апреля в Киевской области обнаружили 4 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: flickr
По состоянию на 16 апреля в Киевской области обнаружили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что общее количество заболевших составило 234 человека. Как и ранее, больше всего больных в Обуховском районе - 43 и в Киево-Святошинском районе - 77.

На стационарном лечении находится 69 больных, еще 165 человек находятся на амбулаторном лечении в самоизоляции. В области насчитывается 14 больных детей.

С начала пандемии в Киевской области выздоровели 14 человек, 9 умерли. За минувшие сутки поступило 111 сообщений о подозрении коронавируса.

Всего установлено медицинское наблюдение за 2426 контактными лицами.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 4161 человек, за сутки зафиксировали 397 новых случаев.


коронавирус эпидемия Киевская область статистика
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