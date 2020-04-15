На Донбассе зафиксировано девять обстрелов, трое военных ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС противник девять раз обстреливал позиции украинских военных, в том числе и из гранатометов, Вооруженные силы Украины вели ответный огонь

Фото: flickr

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС противник девять раз обстреливал позиции украинских военных, в том числе и из гранатометов, Вооруженные силы Украины вели ответный огонь

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook, передает RegioNews. В районе Авдеевки, Песков и Павлополя зафиксировано четыре обстрела украинских позиций, у Красногоровки враг использовал противотанковые гранатометы. Из гранатометов и стрелкового оружия украинские войска обстреливались рядом с Новомихайловкой, а в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка формирования Российской Федерации стреляли из пулеметов крупного калибра. За минувшие сутки двое военных были ранены, еще один получил боевое поражение. Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований РФ уточняются, - отметили в штабе ООС. Также сообщается, что по состоянию на утро 15 апреля потерь среди украинских защитников нет, ситуация остается контролируемой. Напомним, 12 апреля в Донецкой области в зоне проведения ООС погиб боец ВСУ 32-летний Леонид Скакуненко. 13 апреля в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, один военный погиб, еще один получил ранения. 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

.