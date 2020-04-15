На Донбасі зафіксовано дев'ять обстрілів, троє військових поранені

Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС противник дев'ять разів обстрілював позиції українських військових, в тому числі і з гранатометів, Збройні сили України вели вогонь у відповідь

Фото: flickr

Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС противник дев'ять разів обстрілював позиції українських військових, в тому числі і з гранатометів, Збройні сили України вели вогонь у відповідь

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook, передає RegioNews. В районі Авдіївки, Пісків та Павлополя зафіксовано чотири обстріли українських позицій, біля Красногорівки ворог використав протитанкові гранатомети. Із гранатометів і стрілецької зброї українські війська обстрілювались поруч з Новомихайлівкою, а в районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам’янка формування Російської Федерації стріляли із кулеметів великого калібру. За минулу добу двоє військових були поранені, ще один зазнав бойового ураження. Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. На кожен обстріл противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників. Втрати збройних формувань РФ уточнюються", - зазначили в штабі ООС. Також повідомляється, що станом на ранок 15 квітня втрат серед українських захисників немає, ситуація залишається контрольованою. Нагадаємо, 12 квітня в Донецькій області у зоні проведення ООС загинув боєць ЗСУ 32-річний Леонід Скакуненко. 13 квітня в зоні проведення ООС зафіксовано три обстріли українських позицій, один військовий загинув, ще один отримав поранення. 11 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.

.