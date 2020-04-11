Сводка ООС: за сутки – трое раненых
Об этом в Facebook сообщает штаб ООС, пишет RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано пять вражеских обстрелов.
Утром российские наемники с направления населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам возле Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли наших защитников неподалеку Славного и Широкиного.
В результате преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "ТИШИНА" соблюдается.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Вечерний брифинг по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 11 апреля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота, 11 апреля 2020 г.
Напомним, утром штаб ООС сообщал о двух раненых.
Вчера на Донбассе тяжело ранили украинского военного.
Читайте также: Как ВСУ живут во время пандемии COVID-19
Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:35 11 апреля Сводка ООС: за сутки – трое раненых
- 18:08 11 апреля Задержанные на Прикарпатье браконьеры оказались сотрудниками Госрыбагентства — Егор Фирсов
- 17:40 11 апреля Коронавирус обобрали, регионы тоже: бюджетный комитет урезал средства на борьбу с COVID-19 и на развитие ОТГ
- 17:00 11 апреля В Чернигове летальных случаев от коронавируса не будет, - мэр города Атрошенко
- 16:31 11 апреля Пьяные депутаты: в Полтаве один нетрезвый городской депутат устроил драку, а второй вызвал полицию
- 18:42 11 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 12:02 05 апреля Все строительные проекты министра Чернышова провалились. Стали известны детали