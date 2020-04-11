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11 апреля 2020, 18:35

Сводка ООС: за сутки – трое раненых

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11 апреля 2020, 18:35
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В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию
Фото: Страница ООС в Facebook
В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС, пишет RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники с направления населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам возле Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряды 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли наших защитников неподалеку Славного и Широкиного.

В результате преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "ТИШИНА" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Вечерний брифинг по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 11 апреля 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота, 11 апреля 2020 г.

Напомним, утром штаб ООС сообщал о двух раненых.

Вчера на Донбассе тяжело ранили украинского военного.

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