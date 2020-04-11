Сводка ООС: за сутки – трое раненых

В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию

Фото: Страница ООС в Facebook

В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию

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