На Донбассе неспокойно, за сутки зафиксировано семь обстрелов
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Обстрелы из минометов велись в районе Широкино, позиции у Песков противник обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также неспокойно было в районе Павлополя, Красногоровки и Тарамчука. В районе опытно украинские военные зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Напряженной была ситуация рядом с селом Крымское.
"Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - говорится в сообщении.
В течение суток потерь среди украинских военнослужащих не было. С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня.
Напомним, 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.
13 апреля в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, один военный погиб, еще один получил ранения.
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