На Донбассе погиб 32-летний украинский военный: подробности
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пост 93-й ОМБр "Холодный Яр” на Facebook-странице.
Пехотинец Леонид ”Барон” Скакуненко погиб во время боя, когда российские оккупационные войска в районе населенных пунктов Тарамчук, Водяное и Крымское применяли ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Получил осколочное ранение из гранатомета, когда заступил на боевое дежурство. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Скакуненко родился 22 апреля 1987 года в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Получил среднее образование.
В 2014 году с началом российско-украинской войны был призван в Национальную гвардию Украины. Впоследствии подписал контракт с 93-ю ОМБр. Исполнял обязанности наводчика. Принимал участие в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй, на окраинах Крымского.
У погибшего бойца остались жена, сын от первого брака и сестра. О месте и времени похорон пока не сообщают.
За последние дни это уже не первая потеря ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. 9 апреля возле поселка Крымское Новоайдаровского района Луганской области во время обстрела украинских военных российскими кадровиками, который длился 40 минут, погиб военный 49-летний Алексей Куприков.
Как писали RegioNews ранее, за минувшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрелы украинских позиций, один военный погиб, еще один получил ранения.
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