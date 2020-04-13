09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
14:29  12 апреля
Украинским ученым обещают миллион долларов за вакцину от коронавируса
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 08:33 13

На Донбассе продолжаются обстрелы, погиб украинский военный

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 08:33 13
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, один военный погиб, еще один получил ранения
Фото: flickr
За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, один военный погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, передает RegioNews.

Российские оккупационные войска в районе населенных пунктов Тарамчук, Водяное и Крымское применяли ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

Штаб сообщает о гибели одного украинского защитника, еще один получил боевое ранение.

Отмечается, что силы ООС дали решительный ответ на действия противника для прекращения вражеского огня. Потери противника уточняются.

По состоянию на утро 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.


ООС сводка Донецкая область Донбасс АТО война обстрел
Обстрелы в ООС: ранены трое украинских военных
12 апреля 2020, 10:12
Сводка ООС: за сутки – трое раненых
11 апреля 2020, 18:35
Зеленский на Донбассе изучал, как противостоят коронавирусу военные медики
11 апреля 2020, 12:54
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 апреля 2020, 19:08
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Последние Популярные
Александр Хорсуненко
Ирина Федоляк
Инна Усачева
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »