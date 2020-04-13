На Донбассе продолжаются обстрелы, погиб украинский военный

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, один военный погиб, еще один получил ранения

Фото: flickr

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС зафиксировано три обстрела украинских позиций, один военный погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, передает RegioNews. Российские оккупационные войска в районе населенных пунктов Тарамчук, Водяное и Крымское применяли ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Штаб сообщает о гибели одного украинского защитника, еще один получил боевое ранение. Отмечается, что силы ООС дали решительный ответ на действия противника для прекращения вражеского огня. Потери противника уточняются. По состоянию на утро 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Напомним, 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

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