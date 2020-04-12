На борьбу с коронавирусом потратят 65 млрд гривен: опубликован доработанный проект изменений в бюджет

На сайте Верховной рады Украины опубликован доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом: Доходы сократятся на 120 млрд гривен, расходы вырастут на 82 млрд

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На сайте Верховной рады Украины опубликован доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом: Доходы сократятся на 120 млрд гривен, расходы вырастут на 82 млрд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на проект законопроекта.

Стоит отметить, что соответствующий документ может быть проголосован на внеочередном заседании Рады 13 апреля.

Так, на создание Фонда борьбы с Covid-19 предусмотрели 64,67 млрд – расходы сократили на 32,4 млрд гривен, ранее было 97,06 млрд. Проект предусматривает средства и на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. При этом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

Внесены изменения в статьи о доходах и расходах. Так, доходы бюджета уменьшили на 119,7 млрд грн - 975,8 млрд грн (-11%). Расходы увеличились на 82,4 млрд грн (+7%). Урезали и налоговые поступления - на 145,4 млрд грн, в основном, за счет уменьшения внутренних налогов на товары и услуги, а также НДС с импорта.

Предельный объем дефицита возрастет при этом, более чем втрое, и составит 298,4 млрд. Стоит отметить, что от масштабной приватизации решили отказаться. Ранее поступления от приватизации планировались на уровне 12 млрд грн, сейчас эта цифра составила 0,5 млрд.

Расходы урезают по большинству бюджетных программ.Существенными исключениями станут:

Министерство соцполитики - на 29,7 млрд гривен увеличивается субвенция Пенсионному фонду, в то время как на 8,2 млрд урезают программу субсудий и 1,3 млрд - выплаты отдельных видов помощи;

Министерство здравоохранения - на 15,8 млрд гривен на реализацию программы гарантий медобслуживания населения, еще около 920 млн гривен выделяется на новую программу Минздрава по развитию системы экстренной медицинской помощи.

Кроме того, увеличили на 195 млн гривен финансирование Министерства внутренних дел. Деньги пойдут на выполнение задач и функций Госпогранслужбы.

Около миллиарда гривен добавили судебной системе на осуществления правосудия, 1,6 млрд гривен - на реструктуризацию угольной отрасли.