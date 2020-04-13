В Киеве почти 500 случаев коронавируса, за сутки заболели еще 79 человек
Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
По словам Кличко, заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет.
63 случая заболевания обнаружили в Киево-Печерской Лавре, которая ранее призвала игнорировать карантинные мероприятия.
Кроме того, коронавирусом заболели 6 врачей. Больше всего больных обнаружили в Печерском районе (63), 7 человек заболели в Соломенском, 5 - в Шевченковском, 2 в Днепровском и по одному - в Святошинском и Деснянском.
Мэр города добавил, что в течение выходных в Киевский городской лабораторный центр доставили 827 образцов.
Напомним, в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин, а полиция будет контролировать соблюдение этого решения.
По состоянию на понедельник, 13 апреля в Украине обнаружили уже 3102 больных коронавирусом COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев.
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