Прикарпатье: опубликован полный список онлайн богослужений на Пасху
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
Где смотреть жителям Ивано-Франковской области службу онлайн:
на канале "Галичина" в 08:00-10:00 состоится трансляция с Архикатедрального и Митрополичьего Собора Воскресения Христова УГКЦ.
На канале "РАИ" в 08:00-09:00 состоится трансляция с Архикатедрального и Митрополичьего Собора Воскресения Христова УГКЦ.
На канале "НТК" в 07:30-11:00 состоится трансляция из Кафедрального Собора Преображения Христова УГКЦ (г. Коломыя).
На канале "UA:Карпаты" в 00:00-03:00 состоится трансляция Божественной Литургии в Свято-Михайловском Кафедральном Соборе Православной Церкви Украины; в 07:30-11:00 состоится трансляция Божественной Литургии из Храма Воскресения Господнего; в 11:00-11:30 состоится трансляция Воскресной Святой Мессы Римско-Католической церкви Украины; также будет происходить вещание на сайте компании в сети Интернет.
Где слушать службу онлайн:
в эфире радио "Дзвоны" (105,8 МГц) в 08:00-10:00 состоится трансляция с Архикатедрального и Митрополичьего Собора Воскресения Христова УГКЦ.
В эфире "УР-1" (первая программа Украинского радио: 71,24 МГц в г. Ивано-Франковск; 103,6 МГц в пгт Верховина) в 00:00-03:00 состоится трансляция из Михайловского Златоверхого Собора (УПЦ); в 07:30-09:00 состоится трансляция из Патриаршего Собора Воскресения Христова (УГКЦ).
В эфире радио "Сяйво" (106,8 МГц в г. Коломыя; 100,7 МГц в с. Гарасимов; 102,8 МГц в с. Река) в 07:30-11:00 состоится трансляция из Кафедрального Собора Преображения Христова УГКЦ (г. Коломыя).
В эфире радио "РАИ" (101,6 МГц в г. Бурштын; 106,3 МГц в пгт Верховина; 107,6 МГц в г. Коломыя; 105,6 МГц в г. Косов; 107,5 МГц в г. Яремче) в 08:00-09:00 состоится трансляция с Архикатедрального и Митрополичьего Собора Воскресения Христова УГКЦ.
В эфире радио "Калуш FM" (107,4 МГц в г. Калуш) в 07:45-09:30 состоится трансляция из Собора Святых Земли Украинской ПЦУ.
В эфире радио "Шанс" (104,0 МГц в г. Калуш) в 08:00-09:15 состоится трансляция из Церкви Святого Архистратига Михаила УГКЦ в Калуше.
В эфире радио "Надворная ФМ" (107,3 МГц в г. Надворная) в 06:00-09:00 состоится трансляция из Храма Благовещения Пречистой Девы Марии УГКЦ в г. Надворная.
В эфире радио "Гуцульская столица" (107,4 МГц в пгт Верховина) в 06:00-09:00 состоится трансляция из Храма Благовещения Пречистой Девы Марии УГКЦ в г. Надворная.
В эфире радио "Волна гор" (106,2 МГц в г. Долина) в 08:00-08:30, в 13:00-13:30, в 14:30-15:00 состоится трансляция записи Пасхального послания Блаженнейшего Святослава.
Трансляции Богослужений можно посмотреть на страницах церквей в сети Facebook или на YouTube-каналах:
- Архикафедральном и Митрополичий Собор Воскресения Христова УГКЦ;
- Приход Рождества Пресвятой Богородицы;
- Приход Св. Владимира и Ольги;
- Приход Храма Благовещения Пречистой Девы Марии;
- Приход Матери Божьей Неустанной Помощи;
- Приход Стритеня Господня;
- Приход Святых Кирилла и Мефодия.
Напомним, глава УГКЦ призвал не приходить на Пасху в церковь. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук обратился к прихожанам с призывом оставаться дома во время Пасхальных праздников, а также на время карантина снял обязательство участвовать в богослужениях.
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