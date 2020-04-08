"Свиной" карантин: в Тульчинском лесу "по полной" гуляют дикие кабанчики

В Тульчинскому лесхозе на Винниччине сняли два выводка дикого кабана. На видео они находятся не в вольерах, а в естественной среде, гуляют и не боятся людей

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В Тульчинскому лесхозе на Винниччине сняли два выводка дикого кабана. На видео они находятся не в вольерах, а в естественной среде, гуляют и не боятся людей

Об этом сообщают в Винницком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, пишет RegioNews. Два выводка дикого кабана "позировали" в лесных угодьях Тульчинского лесоохотничьего хозяйства. Дикие животные довольно спокойно реагируют на присутствие человека в лесу, однако ради безопасности не следует приближаться слишком близко или трогать животных. "Лесные хрюши совсем не испугались присутствия человека, более того, прошли себе спокойно по своим делам, пока лесоводы их снимали на камеру мобильного телефона”, – сообщают работники лесхоза. Несколько лет назад эти животные, "родные” для подольских лесов практически исчезли через массовую гибель от эпидемии африканской чумы свиней. Лесоводы для сохранения местной фауны, биологического разнообразия и увеличения видовой численности осуществляют подкормку диких животных зимой, заготавливают корма, устанавливают підгодівельні площадки, кормушки, солонцы, строят водопои. Дикие хозяева леса (Немного свиного позитива для разведения карантинных будней) Дикие хозяева леса (Немного свиного позитива для разведения карантинных будней ) Два выводка симпатяг-полосатиков вместе с мамами-льошками удалось заснять недавно лесоводам в лесных угодьях Тульчинского лесоохотничьего хозяйства. Лесные хрюши совсем не испугались присутствия человека, более того, прошли себе спокойно по своим делам, пока лесоводы их снимали на камеру мобильного телефона. "Зимний перепись" диких охотничьих животных в охотничьих угодьях госпредприятий Винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства установил наличие дикого кабана в количестве 1404 головы (для сравнения - в 2017 г. было 1258 голов). Это очень важно, ведь несколько лет назад эти животные, "родные" для подольских лесов практически исчезли через массовую гибель от эпидемии африканской чумы свиней. Сейчас, благодаря выполнению ряда санитарных и биотехнических мероприятий лесоводами гослесхозов, постепенно численность кабана увеличивается. Охотничье хозяйство является неотъемлемой составляющей лесного хозяйства, хотя в большинстве лесхозов не является самоокупаемым, а требует постоянных вложений из собственных средств предприятий. Так, лесоводы для сохранения местной фауны, биологического разнообразия и увеличения видовой численности осуществляют подкормку диких животных зимой, заготавливают собственными силами корма, устанавливают підгодівельні площадки, кормушки, солонцы, строят и ухаживают водопое. Обеспечивают охрану охотничьего фонда в течение года. Важным мероприятием, направленным на увеличение численности кабана, ведения вольерного хозяйства. Общая площадь вольеров для полусвободного содержания охотничьих животных в 10-ти госпредприятиях лесного хозяйства Винницкого ОУЛМГ составляет свыше 600 га. На видео – животные не в вольере, а в естественной среде. И хоть дикие животные довольно спокойно реагируют на присутствие человека в лесу, лесники Винничины отмечают, что для безопасности человека не следует наближаться слишком близко или трогать животных. Все-таки они – дикие! Опубликовано Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства Вторник, 7 апреля 2020 г.

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