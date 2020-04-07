Боевики активизировались в донецком направлении - штаб
Как сообщили RegioNews в штабе Операции объединенных сил, больше всего противник стрелял в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", где зафиксировано шесть обстрелов.
В частности, после обеда враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по нашим защитникам в районе поселка Каменка.
Пять мин калибра 120 мм противник выпустил по направлению населенного пункта Старомихайловка по окрестностям Красногоровки. На этом участке российские наемники также применили станковые противотанковые гранатометы.
Вечером оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия защитников Старогнатовки, а из крупнокалиберных пулеметов – защитников Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупационные войска с направления н.п. Калиновое обстреляли украинские позиции вблизи н.п. Новозвановка и Новоалександровка. В сторону украинских защитников противник выпустил пять минометных мины 120-го калибра и четыре мины калибра 82 мм.
"Военнослужащие из состава Объединенных сил предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня, после чего враг отказался от дальнейших провокаций наших подразделений...Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного российского оккупанта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с началом текущих суток вооруженные формирования РФ огневой активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции ОС остается контролируемой.
Напомним, утром 6 апреля российско-оккупационные войска обстреляли позиции ОС вблизи Павлополя. С направления населенного пункта Набережное они выпустили восемь мин калибра 82 мм, а также применили вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.
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