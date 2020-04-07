Подполковник СБУ финансировал пророссийских боевиков

В Краматорске сотрудники ГБР задержали подполковника СБУ, которого подозревают в финансировании пророссийских боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области

Фото: СБУ

В Краматорске сотрудники ГБР задержали подполковника СБУ, которого подозревают в финансировании пророссийских боевиков на временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на FaceNews.

Сотрудника СБУ подозревают в том, что он вместе с сообщником пытался передать в так называемую "ДНР” 2,3 млн гривен.

Следователи ГБР подозревают, что задержанный регулярно давал взятки военнослужащим на линии разграничения, чтобы те не препятствовали незаконному перемещению наличности в непризнанную "ДНР”.

Напомним, что в Харьковской области контрразведка СБУ разоблачила начисления незаконных соцвыплат умершим жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, среди которых пророссийские боевики. Злоумышленница за деньги предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в необоснованной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

Как информировали RegioNews ранее, СБУ заочно сообщила о совершении преступления и подала в розыск Дмитрия Подлипанова - украинца, который исполнял обязанности так называемого "министра транспорта” в непризнанной "ДНР”.