Николаевские медики сидят без зарплат из-за бездействия протеже Зеленского

В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней нет денег на выплату зарплат сотрудникам, глава областного совета Виктория Москаленко обвинила в этом главу ОГА Александра Стадника

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В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней нет денег на выплату зарплат сотрудникам, глава областного совета Виктория Москаленко обвинила в этом главу ОГА Александра Стадника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу областного совета Викторию Москаленко.

Так, Москаленко на своей странице в Facebook заявила, что Николаевская ОГА блокирует выделение средств, за которые депутаты проголосовали на сессии. По ее словам, медицинские работники центра лечения инфекционных болезней уже два дня без аванса.

"Чтобы все поняли, Александр Стадник с 27 марта по 7 апреля не сделал абсолютно ничего, чтобы выполнить решение сессии Николаевского областного совета о выделении средств на борьбу с коронавирусом COVID-19! Опять какие-то отписки, попытки "протащить" тот бюджет, где 75 млн "живых" денег хотят вкинуть в строительство! Есть решение сессии. Законное! И оно не может равняться Вашему письму. Нравится оно вам или нет - это ваши вопросы. Считаете его незаконным - суд, правоохранительные органы", - написала Москаленко.

Москаленко требует от главы ОГА Александра Стадника, выполнить решение сессии и угрожает ему вынесением недоверия. Кроме того, она обратилась и к президенту Владимиру Зеленскому.

"Владимир Зеленский наверное Вы не в курсе, но действия вашего представителя в области могут привести к катастрофе! Если Вы не вмешаетесь в ситуацию, я буду вынуждена инициировать вопрос перед депутатами Николаевского областного совета о выражении недоверия председателю ОГА депутатским корпусом", - заявила Москаленко.

Бьют тревогу и сами медики. Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова отметила, что больнице уже нечем платить заработную плату сотрудникам.

Напомним, что депутаты областного совета проголосовали за перераспределение 109 миллионов на противостояние коронавирусу, в том числе 10 млн грн на доплату медикам, но потом оказалось, что глава облсовета Виктория Москаленко кнопкодавила и голосовала за своего заместителя.

На сегодняшний день проект бюджета области проходит корректировку в Николаевской ОГА. После чего его направят на повторное рассмотрение депутатских комиссий. Сама Москаленко считает решение законным и требует от ОГА его выполнения.

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