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Коронавирус в Украине: на Буковине за день обнаружили 28 новых больных, 6 – у медиков
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07 апреля 2020, 08:21 9

Коронавирус в Украине: на Буковине за день обнаружили 28 новых больных, 6 – у медиков

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07 апреля 2020, 08:21 9
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В Черновицкой области за прошедшие сутки подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом, в числе которых 6 медицинских работников и 2 детей. Еще один человек скончался
Фото: molbuk.ua
В Черновицкой области за прошедшие сутки подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом, в числе которых 6 медицинских работников и 2 детей. Еще один человек скончался

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook.

Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 248 человек, умерших - 6.

"В Черновицкой области сегодня, 6 апреля, официально подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных – двое детей в возрасте 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников", - говорится в сообщении.

По словам Осадчука, в областной клинической больнице умер зараженный коронавирусом 72-летний мужчина с Годилова Сторожинецкого района, который неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение.

"Больной находился в реанимационном отделении, со вчерашнего дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 марта у него лабораторно подтвердили COVID-19. Мужчина болел вызванной коронавирусом тяжелой пневмонией, а также имел сахарный диабет", - уточнил он.

Как отметил глава области, к аппаратам искусственной вентиляции легких в области в данный момент подключено 4 пациентов.

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Напомним, 1 апреля в Черновицкой области было подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.


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