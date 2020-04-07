Коронавирус в Украине: на Буковине за день обнаружили 28 новых больных, 6 – у медиков

В Черновицкой области за прошедшие сутки подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом, в числе которых 6 медицинских работников и 2 детей. Еще один человек скончался

Фото: molbuk.ua

В Черновицкой области за прошедшие сутки подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом, в числе которых 6 медицинских работников и 2 детей. Еще один человек скончался

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 248 человек, умерших - 6. "В Черновицкой области сегодня, 6 апреля, официально подтверждено 28 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных – двое детей в возрасте 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников", - говорится в сообщении. По словам Осадчука, в областной клинической больнице умер зараженный коронавирусом 72-летний мужчина с Годилова Сторожинецкого района, который неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение. "Больной находился в реанимационном отделении, со вчерашнего дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 марта у него лабораторно подтвердили COVID-19. Мужчина болел вызванной коронавирусом тяжелой пневмонией, а также имел сахарный диабет", - уточнил он. Как отметил глава области, к аппаратам искусственной вентиляции легких в области в данный момент подключено 4 пациентов. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) Напомним, 1 апреля в Черновицкой области было подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.

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