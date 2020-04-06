22 нардепы пропустили 90% голосований Верховной Рады в марте
В марте зафиксированы рекордно низкие показатели голосований ВРУ, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.
В среднем один народный депутат Рады в течение месяца принял участие в 66% голосований. Ниже показатели были только в октябре 2019 г., когда в среднем голосовали 65% депутатов. В остальные месяцы показатели были выше: в феврале – 73%, в январе – 82%, декабре – 79%, ноябре – 80%, сентябре – 71%.
22 народные депутаты пропустили 90% голосований Совета за месяц. Среди них А. Яценко (принял участие в 1,5% голосований), И. Палица (3,9%), Ю. Левочкина (4%), А. Дубинский (4%), Т. Козак (7%) и др.
"На низкие показатели голосований в марте повлиять два фактора: карантинный режим, вследствие которого часть депутатов не пришли в Раду и рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли, который происходил преимущественно формально и не вызвали особого интереса депутатов. Также в марте был принят ряд резонансных законов, против которых резко выступила часть фракций и групп Рады и, как результат, фактически отказалась от голосования за эти вопросы", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.
Среди ТОП 5 депутатов, которые приняли участие в наибольшем количестве голосований: А. Бакумов – 100% ("Слуга Народа"), Г. Князевич – 99,8% ("Европейская солидарность"), М. Заремський – 99,7% (СН), М. Цимбалюк – 99,6% (ВО "Батькивщина"), Г. Мазурашу – 99,5% (СН).
Всего в марте состоялось 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 934 голосования.
В марте зафиксированы рекордно низкие показатели голосований Совета В марте 2020 г. народные депутаты продемонстрировали...Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Понедельник, 6 апреля 2020 г.
Напомним, эксперты КИУ проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании. Президент не выполнил основные из них.
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