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Ирина Федоляк
Журналист
06 апреля 2020, 13:09 14

22 нардепы пропустили 90% голосований Верховной Рады в марте

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06 апреля 2020, 13:09 14
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Среди них Антон Яценко, Игорь Палица, Юлия Левочкина, Александр Дубинский, Тарас Козак
Верховная Рада. Фото: DW
Среди них Антон Яценко, Игорь Палица, Юлия Левочкина, Александр Дубинский, Тарас Козак

В марте зафиксированы рекордно низкие показатели голосований ВРУ, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.

В среднем один народный депутат Рады в течение месяца принял участие в 66% голосований. Ниже показатели были только в октябре 2019 г., когда в среднем голосовали 65% депутатов. В остальные месяцы показатели были выше: в феврале – 73%, в январе – 82%, декабре – 79%, ноябре – 80%, сентябре – 71%.

22 народные депутаты пропустили 90% голосований Совета за месяц. Среди них А. Яценко (принял участие в 1,5% голосований), И. Палица (3,9%), Ю. Левочкина (4%), А. Дубинский (4%), Т. Козак (7%) и др.

"На низкие показатели голосований в марте повлиять два фактора: карантинный режим, вследствие которого часть депутатов не пришли в Раду и рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли, который происходил преимущественно формально и не вызвали особого интереса депутатов. Также в марте был принят ряд резонансных законов, против которых резко выступила часть фракций и групп Рады и, как результат, фактически отказалась от голосования за эти вопросы", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Среди ТОП 5 депутатов, которые приняли участие в наибольшем количестве голосований: А. Бакумов – 100% ("Слуга Народа"), Г. Князевич – 99,8% ("Европейская солидарность"), М. Заремський – 99,7% (СН), М. Цимбалюк – 99,6% (ВО "Батькивщина"), Г. Мазурашу – 99,5% (СН).

Всего в марте состоялось 13 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 934 голосования.

В марте зафиксированы рекордно низкие показатели голосований Совета В марте 2020 г. народные депутаты продемонстрировали...

Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Напомним, эксперты КИУ проанализировали публичные заявления Владимира Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время избирательной кампании. Президент не выполнил основные из них.


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