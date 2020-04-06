22 нардепи пропустили 90% голосувань Верховної Ради у березні
У березні зафіксовано рекордно низькі показники голосувань ВРУ, повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Комітету виборців України у Facebook.
В середньому один народний депутат Ради впродовж місяця взяв участь в 66% голосувань. Нижчі показники були лише в жовтні 2019 р., коли в середньому голосували 65% депутатів. В інші місяці показники були вищі: у лютому – 73%, січні – 82%, грудні – 79%, листопаді – 80%, вересні – 71%.
22 народні депутати пропустили 90% голосувань Ради за місяць. Серед них А. Яценко (взяв участь в 1,5% голосувань), І. Палиця (3,9%), Ю. Льовочкіна (4%), О. Дубінський (4%), Т. Козак (7%) та ін.
"На низькі показники голосувань в березні вплинути два фактори: карантинний режим, внаслідок якого частина депутатів не прийшли в Раду та розгляд правок до законопроекту про ринок землі, який відбувався переважно формально і не викликав особливого інтересу депутатів. Також у березні було прийнято низку резонансних законів, проти яких різко виступила частина фракцій і груп Ради і, як результат, фактично відмовилася від голосування за ці питання", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.
Серед ТОП 5 депутатів, які взяли участь в найбільшій кількості голосувань: О. Бакумов – 100% ("Слуга Народу"), Р. Князевич – 99,8% ("Європейська солідарність"), М. Заремський – 99,7% (СН), М. Цимбалюк – 99,6% (ВО "Батьківщина"), Г. Мазурашу – 99,5% (СН).
Всього в березні відбулося 13 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було проведено 934 голосування.
У березні зафіксовано рекордно низькі показники голосувань Ради У березні 2020 р. народні депутати продемонстрували...Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Понеділок, 6 квітня 2020 р.
Нагадаємо, експерти КВУ проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського, озвучені ним в березні минулого року під час виборчої кампанії. Президент не виконав основні з них.
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