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02 октября 2026, 19:21

В Ровенской области будут судить пьяного водителя буса, который насмерть сбил велосипедиста

02 октября 2026, 19:21
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Фото: полиция Ровенской области
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В Вараше в Ровенской области будут судить 25-летнего мужчину, который, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста, после чего покинул место ДТП. В результате полученных травм 56-летний велосипедист погиб на месте.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, обвиняемый управлял автомобилем Volkswagen LT 35 и двигался в пределах населенного пункта со скоростью около 80 км/ч. Это почти на 30 км/ч превышало разрешенную скорость.

Во время движения водитель выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 56-летний житель Вараша скончался на месте.

После ДТП водитель, по данным следствия, не остановился для помощи пострадавшему и покинул место аварии. Также он не сообщил о происшествии правоохранителей.

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его.

Как установила комиссионная судебно-медицинская экспертиза, к моменту ДТП обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам исследования концентрация алкоголя составляла от 2,4 до 2,6 промилле.

Кроме того, 25-летний мужчина не имел водительского удостоверения.

Следователь следственного управления сообщил мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей.

Среди обстоятельств, отягчающих наказание, правоохранители указывают на совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК Украины, в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено.

Обвинительный акт уже направили в суд.

В случае доказательства вины мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, днем 29 сентября в Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой . Погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля.

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