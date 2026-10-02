В Ровенской области будут судить пьяного водителя буса, который насмерть сбил велосипедиста
В Вараше в Ровенской области будут судить 25-летнего мужчину, который, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста, после чего покинул место ДТП. В результате полученных травм 56-летний велосипедист погиб на месте.
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
По данным правоохранителей, обвиняемый управлял автомобилем Volkswagen LT 35 и двигался в пределах населенного пункта со скоростью около 80 км/ч. Это почти на 30 км/ч превышало разрешенную скорость.
Во время движения водитель выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на велосипедиста. От полученных травм 56-летний житель Вараша скончался на месте.
После ДТП водитель, по данным следствия, не остановился для помощи пострадавшему и покинул место аварии. Также он не сообщил о происшествии правоохранителей.
Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его.
Как установила комиссионная судебно-медицинская экспертиза, к моменту ДТП обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам исследования концентрация алкоголя составляла от 2,4 до 2,6 промилле.
Кроме того, 25-летний мужчина не имел водительского удостоверения.
Следователь следственного управления сообщил мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей.
Среди обстоятельств, отягчающих наказание, правоохранители указывают на совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК Украины, в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельств, смягчающих наказание, не установлено.
Обвинительный акт уже направили в суд.
В случае доказательства вины мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.
Напомним, днем 29 сентября в Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой . Погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля.