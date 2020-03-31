У врача, который пожал руку Путину, обнаружили коронавирус
Об этом со ссылкой на издание "Интерфакс" передает RegioNews.
Известно, что на прошлой неделе Проценко показывал Путину больницу, где лечатся больные коронавирусом, а также пожал ему руку.
По словам врачей, больной изолирован и находится в удовлетворительном состоянии.
"Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке", - цитирует издание слова медиков.
Между тем, российские СМИ отмечают, что в связи с заболеванием главного врача в районе Москвы, где находится больница, могут ввести дополнительные меры безопасности.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что опасений из-за этого факта быть не должно.
Ранее в России перенесли на неопределенный срок голосования по поводу поправок в конституцию РФ, которыми "обнуляется" президентство Путина.
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