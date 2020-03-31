У врача, который пожал руку Путину, обнаружили коронавирус

У главного врача московской больницы Дениса Проценко, который 24 марта сопровождал президента РФ Путина во время его визита, обнаружили коронавирус

Фото: Алексей Дружинин

У главного врача московской больницы Дениса Проценко, который 24 марта сопровождал президента РФ Путина во время его визита, обнаружили коронавирус

Об этом со ссылкой на издание "Интерфакс" передает RegioNews.

Известно, что на прошлой неделе Проценко показывал Путину больницу, где лечатся больные коронавирусом, а также пожал ему руку.

По словам врачей, больной изолирован и находится в удовлетворительном состоянии.

"Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке", - цитирует издание слова медиков.

Между тем, российские СМИ отмечают, что в связи с заболеванием главного врача в районе Москвы, где находится больница, могут ввести дополнительные меры безопасности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что опасений из-за этого факта быть не должно.

Ранее в России перенесли на неопределенный срок голосования по поводу поправок в конституцию РФ, которыми "обнуляется" президентство Путина.