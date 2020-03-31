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Валерия Ясницкая
журналист
31 марта 2020, 10:30 8

На Житомирщине начали массовое производство защитных костюмов для медиков

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31 марта 2020, 10:30 8
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В г. Новоград-Волынский житомирской области начали массовое производство защитных костюмов для медработников, которые контактируют с больными COVID-19 и другими инфекционными болезнями
Фото: Житомирская ОГА
В г. Новоград-Волынский житомирской области начали массовое производство защитных костюмов для медработников, которые контактируют с больными COVID-19 и другими инфекционными болезнями

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Житомирскую ОГА.

Пошив костюмов освоил коллектив швейной фабрики "Леся”. Изготовлены костюмы соответствуют международным стандартам. Одежда сшита из ламинированного спанборда – специальной ткани для таких костюмов. Первую партию — 100 комплектов — бесплатно передали для работников Новоград-Волынской райбольницы.

"Поскольку медработники сейчас испытывают острую потребность именно в такой защитной одежде, то швейная фабрика "Леся” готова помочь врачам, которые спасают тысячи человеческих жизней”, — подчеркнул председатель наблюдательного совета фабрики Николай Сыченко.

Кроме того, швейная фабрика "Леся” приобрела за собственные средства новый аппарат для искусственной вентиляции легких, который расширит спектр возможностей врачей Новоград-Волынской районной больницы.

Автор(ы) статьи: Валерия Ясницкая

коронавирус помощь врачи защита медики Житомирская область ИВЛ
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