На Житомирщине начали массовое производство защитных костюмов для медиков
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Житомирскую ОГА.
Пошив костюмов освоил коллектив швейной фабрики "Леся”. Изготовлены костюмы соответствуют международным стандартам. Одежда сшита из ламинированного спанборда – специальной ткани для таких костюмов. Первую партию — 100 комплектов — бесплатно передали для работников Новоград-Волынской райбольницы.
"Поскольку медработники сейчас испытывают острую потребность именно в такой защитной одежде, то швейная фабрика "Леся” готова помочь врачам, которые спасают тысячи человеческих жизней”, — подчеркнул председатель наблюдательного совета фабрики Николай Сыченко.
Кроме того, швейная фабрика "Леся” приобрела за собственные средства новый аппарат для искусственной вентиляции легких, который расширит спектр возможностей врачей Новоград-Волынской районной больницы.
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