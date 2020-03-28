Операция ООС: погибших, раненых и больных COVID-19 нет

27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: Страница ООС в Facebook

27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин с 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.

По защитника Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Старогнатовки - из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.

Рядом с населенным пунктом Мироновский противник совершил два обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Троицкого враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

Вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска осуществили два обстрелы наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а вблизи Опытного - автоматический станковый гранатомет.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.