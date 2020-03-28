Операция ООС: погибших, раненых и больных COVID-19 нет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу ООС в Facebook.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Вблизи Талаковки враг выпустил 6 мин с 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет.
По защитника Павлополя противник вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 3 мин, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Водяного враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Старогнатовки - из автоматического станкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.
Рядом с населенным пунктом Мироновский противник совершил два обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Луганского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции по ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Троицкого враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.
Вчера, 27 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
Зведення станом на 07:00 28 березня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 27 березня збройні формування...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
С началом этого периода российские оккупационные войска осуществили два обстрелы наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а вблизи Опытного - автоматический станковый гранатомет.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
За текущие сутки потерь нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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