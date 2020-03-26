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26 марта 2020, 09:36 12

В штабе ООС сообщили, есть ли среди украинских военных больные коронавирусом

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26 марта 2020, 09:36 12
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Среди украинских военнослужащих, которые защищают Украину на Донбассе от оккупантов Российской Федерации, случаев заболевания короновирусной инфекцией нет
Фото: vindaily.info
Среди украинских военнослужащих, которые защищают Украину на Донбассе от оккупантов Российской Федерации, случаев заболевания короновирусной инфекцией нет

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.

"Случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не было.

Напомним, 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.


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