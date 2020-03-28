Сергея Наева назначили командующим Объединенных сил ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины
Об этом говорится в указе президента №127 от 27 марта, пишет RegioNews.
"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе
Сергей Наев уже был командующим ОС - его назначал в марте 2018-го экс-президент Петр Порошенко.
От мая 2019 командующим операции Объединенных сил был Александр Сирский.
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