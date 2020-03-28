Сергея Наева назначили командующим Объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины

Об этом говорится в указе президента №127 от 27 марта, пишет RegioNews.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе

Сергей Наев уже был командующим ОС - его назначал в марте 2018-го экс-президент Петр Порошенко.

От мая 2019 командующим операции Объединенных сил был Александр Сирский.