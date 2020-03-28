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Двух военных ранили на Донбассе: один в тяжелом состоянии
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28 марта 2020, 16:46 7

Двух военных ранили на Донбассе: один в тяжелом состоянии

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28 марта 2020, 16:46 7
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В субботу в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ООС, один из них находится в тяжелом состоянии
В субботу в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ООС, один из них находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-центр ООС, пишет Regionews.

"У населенного пункта Шумы противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное пулевое ранение. Состояние здоровья военнослужащего тяжелое.

Также вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен украинского военнослужащего. Состояние здоровья - средней тяжести ".

#ООС #Операція_ОС Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 28 березня 2020 р.

По состоянию на утро 28 марта погибших, раненых и больных коронавирусом среди военных не зафиксировано.


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