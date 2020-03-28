Двух военных ранили на Донбассе: один в тяжелом состоянии

В субботу в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ООС, один из них находится в тяжелом состоянии

В субботу в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих ООС, один из них находится в тяжелом состоянии

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