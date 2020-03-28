В Украину официально вернулись почти 110 тысяч граждан, 27 украинцев лечатся от COVID-19 за рубежом
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 тысяч 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 тысяч 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел относительно коронавируса, пишет RegioNews.
По данным МИД, 109 тысяч 448 граждан уже вернулись в Украину, а на карантине за рубежом находится 161 гражданин Украины: по одному - в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Швейцарии, Черногории, России, Нидерландах и Молдове, по двое - в Нигерии и США, трое - в ОАЭ, пятеро - в Румынии, семеро - в Германии, девять - во Вьетнаме и 107 – в Польше.
Кроме того, 27 украинцев лечатся от COVID-19 в других государствах: по одному - в Швейцарии, США, Нидерландах, Испании и на Сейшелах, по два - в Польше, ОАЭ и Нигерии, три - в Австрии, по четыре - в Германии и Доминикане, пять - в Италии.
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