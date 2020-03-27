В Житомирской области обнаружили двух инфицированных и проверяют 6 прихожан церкви

В Житомирской области лабораторно подтвердили коронавирус в двух мужчин, которые не были за пределами государства и заразились в Украине

Фото: flickr

В Житомирской области лабораторно подтвердили коронавирус в двух мужчин, которые не были за пределами государства и заразились в Украине

Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews. Отмечается, что больные жители из Бердичева и Малина, они не были за границей, их поместили в инфекционные отделения больниц, состояние мужчин стабильное. Сейчас полиция совместно с врачами устанавливают лиц, с которыми они контактировали. Бунечко добавил, что мужчина с Малина перевозыл людей, которые возвращались в Украину. Больной из Бердичева также контактировал с лицами, которые вернулись из-за границы. По состоянию на 27 марта известно, что в Житомирской области проверяют на наличие коронавирусной инфекции 16-летнего парня с Черняхова. Также по данным председателя Радомышльской РГА Виктора Пулковского, в 6 прихожан местной церкви, контактировавших с ранее умершей от вируса женщиной, экспресс-тесты показали наличие COVID-19. Ранее сообщалось, что в Житомире обнаружили людей, с которыми контактировал человек, возивший в Австрию группу туристов и был болен коронавирусом.

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