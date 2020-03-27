12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 13:55 7

Во Львове пропагандистка распространяла фейки о COVID-19

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 13:55 7
Читайте також українською мовою
Львовянка нагнетала панику и дестабилизировать ситуацию в регионе
Фото: УСБУ
Львовянка нагнетала панику и дестабилизировать ситуацию в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Специалисты по кибербезопасности установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях со своего аккаунта распространяла неправдивую информацию о COVID-19.

Во время обыска по месту проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в Украине и пропаганда идеи создания так называемой "Новороссии".

Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций "Л/ДНР".

Уголовное производство ведется по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львовской области голову ОТГ разоблачили на торговле землей. Уличенному в коррупции председателю объединенной территориальной общины сообщено о подозрении.

Харьковчане наладили масштабное производство фальсифицированных медпрепаратов. СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств.


СБУ коронавирус
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 14:50
Дело Гандзюк: Венедиктова заставила подать в отставку своего зама Трепака
27 марта 2020, 13:34
Коронавирус добрался до Кремля
27 марта 2020, 13:20
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 14:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »