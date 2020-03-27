Во Львове пропагандистка распространяла фейки о COVID-19

Львовянка нагнетала панику и дестабилизировать ситуацию в регионе

Фото: УСБУ

Львовянка нагнетала панику и дестабилизировать ситуацию в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Специалисты по кибербезопасности установили, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях со своего аккаунта распространяла неправдивую информацию о COVID-19.

Во время обыска по месту проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в Украине и пропаганда идеи создания так называемой "Новороссии".

Во время досудебного следствия проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций "Л/ДНР".

Уголовное производство ведется по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львовской области голову ОТГ разоблачили на торговле землей. Уличенному в коррупции председателю объединенной территориальной общины сообщено о подозрении.

Харьковчане наладили масштабное производство фальсифицированных медпрепаратов. СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств.