Дело Гандзюк: Венедиктова заставила подать в отставку своего зама Трепака
Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".
В частности, Трепака лишили руководства департаментом, который присматривал за делами СБУ.
Как отмечается, после этого зам генпрокурора написал заявление на увольнение, которую генпрокурор еще не подписала заявление, пишет издание.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.
Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось в августе того же года он бежал за границу.
17 марта суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина.
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