12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 13:34 18

Дело Гандзюк: Венедиктова заставила подать в отставку своего зама Трепака

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 13:34 18
Читайте також українською мовою
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк
Фото: wikipedia.org
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

В частности, Трепака лишили руководства департаментом, который присматривал за делами СБУ.

Как отмечается, после этого зам генпрокурора написал заявление на увольнение, которую генпрокурор еще не подписала заявление, пишет издание.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне общественная активистка в сфере доступа к публичной информации, координатор Центра политических студий и аналитики в Херсонской области Екатерина Гандзюк была облита серной кислотой. Она получила многочисленные ожоги, перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла в больнице от химических ожогов, которые покрывали 39% тела, 7 ноября ее похоронили в Херсоне.

Четверо из восьми подозреваемых в нападении признали свою вину. В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Как выяснилось в августе того же года он бежал за границу.

17 марта суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина.


Офис генпрокурора СБУ увольнение Катерина Гандзюк Ирина Венедиктова
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 14:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »