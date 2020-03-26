13:56  26 марта
Выросло число больных коронавирусом украинцев заграницей - Минздрав
14:21  26 марта
Минздрав создал штаб по противодействию коронавирусу
14:34  26 марта
Минобразование отменило госаттестацию школьников в 2020 году
UA | RU
UA | RU
26 марта 2020, 19:14 6

В Черниговской области из-за коронавируса женщину могут привлечь к ответственности

Читайте також
українською мовою
26 марта 2020, 19:14 6
Читайте також українською мовою
За неправдивую информацию о своем инфицировании COVID-19 жительница Нежина ответит перед законом
Фото: Pixabay
За неправдивую информацию о своем инфицировании COVID-19 жительница Нежина ответит перед законом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Высокий вал”.

Жительница Нежина Черниговской области, которую 18 марта доставили в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию нетрезвой, не больна COVID-19. Более того, женщина теперь будет отвечать по трем статьям АК Украины.

38-летняя женщина убеждала медиков, что коронавирусом заразилась в поездке в Италию. Но правоохранители выяснили, что женщина не только не выезжала из Украины, но и не имеет загранпаспорта. В течение недели женщина лежала в инфекционном отделении центральной больницы под круглосуточной охраной правоохранителей. 26 марта ее выписали из медучреждения домой.

Теперь ее привлекут к ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения, ложный вызов специальных служб и появление в общественных местах в пьяном виде.

Тем временем, как писали RegioNews, медсестру родильного дома в Виннице госпитализировали в инфекционное отделение Винницкой городской больницы №1 с коронавирусной инфекцией.


коронавирус полиция Черниговская область
В Черкасской области жителей пугают фейки о COVID-19
26 марта 2020, 18:43
Прикарпатье: COVID-19 обнаружили у священника и полицейского
26 марта 2020, 18:12
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 18:57
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »