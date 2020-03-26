В Черниговской области из-за коронавируса женщину могут привлечь к ответственности

За неправдивую информацию о своем инфицировании COVID-19 жительница Нежина ответит перед законом

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За неправдивую информацию о своем инфицировании COVID-19 жительница Нежина ответит перед законом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Высокий вал”.

Жительница Нежина Черниговской области, которую 18 марта доставили в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию нетрезвой, не больна COVID-19. Более того, женщина теперь будет отвечать по трем статьям АК Украины.

38-летняя женщина убеждала медиков, что коронавирусом заразилась в поездке в Италию. Но правоохранители выяснили, что женщина не только не выезжала из Украины, но и не имеет загранпаспорта. В течение недели женщина лежала в инфекционном отделении центральной больницы под круглосуточной охраной правоохранителей. 26 марта ее выписали из медучреждения домой.

Теперь ее привлекут к ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения, ложный вызов специальных служб и появление в общественных местах в пьяном виде.

Тем временем, как писали RegioNews, медсестру родильного дома в Виннице госпитализировали в инфекционное отделение Винницкой городской больницы №1 с коронавирусной инфекцией.