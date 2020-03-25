В "Борисполе" выявили еще одного больного COVID-19 пассажира
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Госпогранслужбу.
Как сообщается, также путешественникам из эвакуационных рейсов в аэропорту "Борисполь" проводили экспресс-тесты для проверки на Covid-19.
"Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны среднего востока", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчина повел себя рассудительно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы.
Также в ГПС отметили, что фиксируются случаи, когда граждане выражают недовольство более длительной процедурой контроля, дополнительными контрольно-проверочными средствами. Таким гражданам приходится разъяснять ситуацию и убеждать в необходимости дальнейших ограничительно-карантинных мероприятиях, в частности и дальнейшей самоизоляции.
В целом за прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тысяч человек, из которых более 11 тысяч человек – это украинцы, вернувшиеся из-за границы.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, 24 марта в аэропорту "Борисполь" женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, пыталась избежать госпитализации.
По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".
- 13:32 25 марта Коронавирус в Украине: Кабмин продлит карантин и введет чрезвычайную ситуацию по всей стране
- 13:28 25 марта В Запорожской области уже пять больных коронавирусом
- 13:15 25 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 13:13 25 марта На Буковине ищут волонтеров-медиков для борьбы с COVID-19
- 13:07 25 марта В Кировоградской области продолжается флешмоб StopКоронавирус
- 13:04 25 марта Принц Чарльз болен Covid-19
- 12:50 25 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ