В "Борисполе" выявили еще одного больного COVID-19 пассажира

За прошедшие сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросили о состоянии здоровья около 13 тысяч человек

Фото: dpsu.gov.ua

За прошедшие сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросили о состоянии здоровья около 13 тысяч человек

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Госпогранслужбу.

Как сообщается, также путешественникам из эвакуационных рейсов в аэропорту "Борисполь" проводили экспресс-тесты для проверки на Covid-19.

"Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны среднего востока", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина повел себя рассудительно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы.

Также в ГПС отметили, что фиксируются случаи, когда граждане выражают недовольство более длительной процедурой контроля, дополнительными контрольно-проверочными средствами. Таким гражданам приходится разъяснять ситуацию и убеждать в необходимости дальнейших ограничительно-карантинных мероприятиях, в частности и дальнейшей самоизоляции.

В целом за прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тысяч человек, из которых более 11 тысяч человек – это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

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Напомним, 24 марта в аэропорту "Борисполь" женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат на наличие коронавирусной инфекции, пыталась избежать госпитализации.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".