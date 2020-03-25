У "Борисполі" виявили ще одного хворого COVID-19 пасажира
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Держприкордонслужбу.
Як повідомляється, також мандрівникам з евакуаційних рейсів в аеропорту "Бориспіль" проводили експрестести для перевірки на Covid-19.
"Позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції експрестест показав в одного пасажира, який прибув з країни середнього сходу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, чоловік повівся розважливо та самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Його направили в одну з лікарень столиці.
Також у ДПС зауважили, що фіксуються випадки, коли громадяни висловлюють незадоволення більш тривалою процедурою контролю, додатковими контрольно-перевірочними засобами. Таким громадянам доводиться роз’яснювати ситуацію та переконувати в необхідності подальших обмежувально-карантинних заходах, зокрема і подальшої самоізоляції.
Загалом минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 24 березня в аеропорту "Бориспіль" жінка, у якої експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус, намагалася уникнути госпіталізації.
Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
- 15:38 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:37 25 березня Google допоможе МОЗу повідомляти українцям про поширення коронавірусу
- 15:36 25 березня Через карантин ЗНО та вступна кампанія проведуть пізніше - Міносвіти
- 15:34 25 березня На період карантину житлові субсидії зростуть на 300 гривень
- 15:30 25 березня Як лікуються мільйонери з Куршевеля в інфекційних боксах Олександрівки
- 15:15 25 березня Кабмін призначив тимчасового міністра освіти
- 15:38 25 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ