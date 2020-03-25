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25 березня 2020, 12:29 12

У "Борисполі" виявили ще одного хворого COVID-19 пасажира

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25 березня 2020, 12:29 12
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За минулу добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитали про стан здоров’я близько 13 тисяч осіб
Фото: dpsu.gov.ua
За минулу добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитали про стан здоров’я близько 13 тисяч осіб

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, також мандрівникам з евакуаційних рейсів в аеропорту "Бориспіль" проводили експрестести для перевірки на Covid-19.

"Позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції експрестест показав в одного пасажира, який прибув з країни середнього сходу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік повівся розважливо та самостійно зголосився пройти відповідну перевірку. Його направили в одну з лікарень столиці.

Також у ДПС зауважили, що фіксуються випадки, коли громадяни висловлюють незадоволення більш тривалою процедурою контролю, додатковими контрольно-перевірочними засобами. Таким громадянам доводиться роз’яснювати ситуацію та переконувати в необхідності подальших обмежувально-карантинних заходах, зокрема і подальшої самоізоляції.

Загалом минулої доби український кордон перетнули майже 19 тисяч осіб, з яких понад 11 тисяч осіб – це українці, які повернулися із-за кордону.

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Нагадаємо, 24 березня в аеропорту "Бориспіль" жінка, у якої експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус, намагалася уникнути госпіталізації.

Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.

Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".


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