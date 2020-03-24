Олимпийские игры-2020 перенесли на год

Олимпиада в Токио будет перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Фото: theguardian.com

Олимпиада в Токио будет перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Как передает RegioNews со ссылкой на The Guardian, такое предложение сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры-2020 не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса.

По данным Reuters, Бах согласился с предложением Абэ.

Отметим, Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение о Токийских играх в течение следующих четырех недель.

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Напомним, ранее УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, а также перенес чемпионат Европы-2020 по футболу на лето 2021 года.

По состоянию на 24 марта в мире от коронавируса вылечились 101 тысяча 806 человека, умерли 16 тыс. 563 человека. Всего с начала распространения болезни зарегистрировано 381 тысячи 621 случая инфицирования.