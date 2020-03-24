13:38  24 марта
Минздрав призвал украинцев носить медицинские маски
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
14:50  24 марта
Олимпийские игры-2020 перенесли на год
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 14:50 3

Олимпийские игры-2020 перенесли на год

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 14:50 3
Читайте також українською мовою
Олимпиада в Токио будет перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Фото: theguardian.com
Олимпиада в Токио будет перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Как передает RegioNews со ссылкой на The Guardian, такое предложение сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

По словам Абэ, отсрочка неизбежна, если Игры-2020 не могут быть проведены в полном объеме в условиях пандемии коронавируса.

По данным Reuters, Бах согласился с предложением Абэ.

Отметим, Абэ провел телефонные переговоры с Бахом после того, как МОК заявил, что примет решение о Токийских играх в течение следующих четырех недель.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, ранее УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, а также перенес чемпионат Европы-2020 по футболу на лето 2021 года.

По состоянию на 24 марта в мире от коронавируса вылечились 101 тысяча 806 человека, умерли 16 тыс. 563 человека. Всего с начала распространения болезни зарегистрировано 381 тысячи 621 случая инфицирования.


коронавирус Япония Токио Олимпиада пандемия
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »