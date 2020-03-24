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24 марта 2020, 14:34 6

Вернулся с круизного лайнера: рассказали о первого больного COVID-19 в Черкасской области

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24 марта 2020, 14:34 6
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Мужчина, который находится в инфекционном отделении одной из больниц Черкасс, работал стюардом на круизном лайнере. Вероятно. там он и инфицировался
Фото: Pixabay
Мужчина, который находится в инфекционном отделении одной из больниц Черкасс, работал стюардом на круизном лайнере. Вероятно. там он и инфицировался

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сюжет "Подробностей”.

39-летний житель села Родниковка Уманского района 16 марта вернулся в Украину чартерным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина работал стюардом на круизном лайнере.

22 марта почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него COVID-19. Сейчас пациент находится в изолированном боксе. Под контролем врачей находится его семья и попутчики, с которыми человек добирался автомобилем из аэропорта "Борисполь” в Умани.

Напомним, что по состоянию на 10:00 24 марта в Украине зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, в Черкасской области 22 марта зарегистрировали первого больного на коронавирус.


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