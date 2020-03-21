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21 марта 2020, 18:37 26

Одесский Привоз не закрылся на карантин

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21 марта 2020, 18:37 26
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Легендарный одесский продуктовый рынок Привоз продолжает работать в обычном режиме
Фото: Думская
Легендарный одесский продуктовый рынок Привоз продолжает работать в обычном режиме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой "Думскую".

Как сообщили в пятницу в администрации рынка, для посетителей Привоз открыт с 6 утра до 6 вечера.

Торговцы начинают прибывать с 04:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет перчаток или масок, их выдают. Затем в течение дня охранники и врачи еще два раза обходят рынок с бесконтактным термометром.

Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.

"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицированная компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", — отметили в администрации.

До карантина Привоз закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости сандень будут проводить каждый понедельник.

Ранее сообщалось, что в Одессе закрывают рынок "7 километр".

На Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.

В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.

Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.

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