Одесский Привоз не закрылся на карантин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой "Думскую".
Как сообщили в пятницу в администрации рынка, для посетителей Привоз открыт с 6 утра до 6 вечера.
Торговцы начинают прибывать с 04:00. Всем им меряют температуру и дезинфицируют руки. Если у кого-то нет перчаток или масок, их выдают. Затем в течение дня охранники и врачи еще два раза обходят рынок с бесконтактным термометром.
Один раз в день все торговые ряды обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
"Это безопасно для продуктов. Вещество нам поставляет сертифицированная компания, с которой заключен договор. Уже через полчаса с прилавков можно торговать, но мы обрабатываем в конце дня, когда товара нет и удобно предварительно все помыть", — отметили в администрации.
До карантина Привоз закрывался на санитарный день один раз в месяц. Сейчас это правило сохраняется. При этом руководство не исключает, что в случае необходимости сандень будут проводить каждый понедельник.
Ранее сообщалось, что в Одессе закрывают рынок "7 километр".
На Одесщине готовят госпитальную базу для изоляции больных коронавирусом.
В Одесской облгосадминистрации принято решение ограничить работу учреждений и объектов торговли в области.
Ранее сообщалось, что Львов и Одесса закрывают все магазины, кроме продуктовых и аптек.
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