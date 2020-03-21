Телемост о борьбе с коронавирусом: китайские медики согласились поделиться опытом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе разговора с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном договорился об организации прямого телемоста, в ходе которого китайские медики поделятся опытом в лечении больных COVID-19 с украинскими коллегами
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе разговора с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном договорился об организации прямого телемоста, в ходе которого китайские медики поделятся опытом в лечении больных COVID-19 с украинскими коллегами
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
По словам Шмыгаля, Китай согласился организовать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с украинскими медработниками и вирусологами.
Ориентировочно телемост состоится 24 марта.
"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой предоставить нам практическую помощь в преодолении этой болезни", – сообщил Шмыгаль.
Ранее власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину.
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