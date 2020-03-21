Одеський Привоз не закрився на карантин
Про це повідомляє RegioNews з посиланням "Думскую".
Як повідомили у п'ятницю в адміністрації ринку, для відвідувачів Привоз відкритий з 6 ранку до 6 вечора.
Торговці починають приходити з 04:00. Всім міряють температуру і дезінфікують руки. Якщо у когось немає рукавичок або масок, їх видають. Потім протягом дня охоронці й лікарі ще два рази обходять ринок з безконтактним термометром.
Один раз на день всі торгові ряди обробляються спеціальним дезинфікуючим розчином.
"Це безпечно для продуктів. Речовина нам постачає сертифікована компанія, з якою укладено договір. Вже через півгодини з прилавків можна торгувати, але ми обробляємо в кінці дня, коли товару немає і зручно попередньо все помити", — зазначили в адміністрації.
До карантину Привоз закривався на санітарний день раз на місяць. Зараз це правило зберігається. При цьому керівництво не виключає, що в разі необхідності сандень будуть проводити кожен понеділок.
Раніше повідомллося, що в Одесі закривають ринок "7 кілометр"
- 19:43 21 березня На Донбасі тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування
- 19:20 21 березня Кернес заявив, що у губернатора Кучера "завелася зіркова хвороба" і порадив "не чіпати очей, носа і рота руками"
- 18:37 21 березня Одеський Привоз не закрився на карантин
- 18:20 21 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 17:57 21 березня На Харківщині запровадили режим надзвичайної ситуації
- 17:22 21 березня Телеміст про коронавірусну проблему: китайські медики погодилися поділитися досвідом
- 18:20 21 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу