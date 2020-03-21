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21 березня 2020, 18:37 15

Одеський Привоз не закрився на карантин

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21 березня 2020, 18:37 15
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Легендарний одеський продуктовий ринок Привоз продовжує працювати в звичайному режимі
Фото: Думська
Легендарний одеський продуктовий ринок Привоз продовжує працювати в звичайному режимі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням "Думскую".

Як повідомили у п'ятницю в адміністрації ринку, для відвідувачів Привоз відкритий з 6 ранку до 6 вечора.

Торговці починають приходити з 04:00. Всім міряють температуру і дезінфікують руки. Якщо у когось немає рукавичок або масок, їх видають. Потім протягом дня охоронці й лікарі ще два рази обходять ринок з безконтактним термометром.

Один раз на день всі торгові ряди обробляються спеціальним дезинфікуючим розчином.

"Це безпечно для продуктів. Речовина нам постачає сертифікована компанія, з якою укладено договір. Вже через півгодини з прилавків можна торгувати, але ми обробляємо в кінці дня, коли товару немає і зручно попередньо все помити", — зазначили в адміністрації.

До карантину Привоз закривався на санітарний день раз на місяць. Зараз це правило зберігається. При цьому керівництво не виключає, що в разі необхідності сандень будуть проводити кожен понеділок.

Раніше повідомллося, що в Одесі закривають ринок "7 кілометр"


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