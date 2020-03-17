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17 марта 2020, 11:35 13

Карантин в Украине: за что будут сажать и штрафовать

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17 марта 2020, 11:35 13
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Законом, который сегодня приняли народные депутаты, установлена ​​административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусом, а также усиленная уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний
Законом, который сегодня приняли народные депутаты, установлена ​​административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусом, а также усиленная уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционных заболеваний

Об этом пишет RegioNews.

В частности, нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом "О защите населения от инфекционных болезней", а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями влечет за собой штраф: гражданам в сумме от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч грн), на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч НМДГ (от 34 до 170 000 грн).

Необнародование или нарушение порядка обнародования информации о закупках, а также непредоставление информации, документов и материалов в случаях, предусмотренных законом, влечет наложение штрафа на служебных (должностных), уполномоченных лиц в сумме от семисот до тысячи НМДГ (от 11,9 до 17 тысяч грн).

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за одно из этих правонарушений, влекут за собой наложение штрафа в сумме от тысячи до тысячи пятисот НМДГ (от 17 до 25,5 тысяч грн).

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, если это повлекло или заведомо могло повлечь распространение этих заболеваний, предусмотрен штраф от тысячи до трех тысяч НМДГ (от 17 до 51 тысяч грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.

Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.

Медикам, которые работают с больными коронавирусом будут доплачивать по две зарплаты.


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