10:22  16 марта
Консульства Украины приостановили выдачу виз
14:33  16 марта
Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
10:53  16 марта
Агрессия против Украины: ЕС продлил санкции против России
UA | RU
UA | RU
16 марта 2020, 14:33 12

Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Читайте також
українською мовою
16 марта 2020, 14:33 12
Читайте також українською мовою
Компания "Оператор ГТС Украины" протранзитировала в понедельник, 16 марта, первые объемы газа между двумя европейским странами
Фото: tsoua.com
Компания "Оператор ГТС Украины" протранзитировала в понедельник, 16 марта, первые объемы газа между двумя европейским странами

Как сообщили RegioNews в пресс-службе компании, известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировки природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия.

Как отмечается, учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитной сделке с "Газпромом", – в энергетических единицах.

"После подписания новой транзитной транспортной сделки с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами смежных ГТС европейских стран, Оператор ГТС Украины активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и иностранных заказчиков", - говорится в сообщении.

По данным компании, новая услуга транзита на короткие расстояния "short-haul" позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странам (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины. Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами восточной Европы и даст возможность дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного Потока-1" уже не используются в полном объеме.

Также в компании добавили, что она работает над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.


газ Украина Европа Евросоюз
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 марта 2020, 14:01
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная
16 марта 2020, 15:03
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »