Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
Как сообщили RegioNews в пресс-службе компании, известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировки природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия.
Как отмечается, учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитной сделке с "Газпромом", – в энергетических единицах.
"После подписания новой транзитной транспортной сделки с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами смежных ГТС европейских стран, Оператор ГТС Украины активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и иностранных заказчиков", - говорится в сообщении.
По данным компании, новая услуга транзита на короткие расстояния "short-haul" позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странам (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины. Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами восточной Европы и даст возможность дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного Потока-1" уже не используются в полном объеме.
Также в компании добавили, что она работает над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.
- 16:10 16 марта От зоопарка до спортзалов: в Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера
- 16:05 16 марта Через КПВВ на оккупированную территорию пытались провезти тысячи долларов и миллионы рублей
- 15:54 16 марта На Буковине мужчину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 15:34 16 марта В Ровно полицейские оштрафовали нардепа
- 15:24 16 марта "Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через границу
- 14:01 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных