Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Компания "Оператор ГТС Украины" протранзитировала в понедельник, 16 марта, первые объемы газа между двумя европейским странами

Фото: tsoua.com

Компания "Оператор ГТС Украины" протранзитировала в понедельник, 16 марта, первые объемы газа между двумя европейским странами

Как сообщили RegioNews в пресс-службе компании, известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировки природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия.

Как отмечается, учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитной сделке с "Газпромом", – в энергетических единицах.

"После подписания новой транзитной транспортной сделки с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами смежных ГТС европейских стран, Оператор ГТС Украины активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и иностранных заказчиков", - говорится в сообщении.

По данным компании, новая услуга транзита на короткие расстояния "short-haul" позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странам (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины. Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами восточной Европы и даст возможность дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного Потока-1" уже не используются в полном объеме.

Также в компании добавили, что она работает над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.