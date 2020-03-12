Украина готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая - МИД
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 марта на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.
"МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухани. Из них десять изъявили желание эвакуироваться", - сказал министр.
Также чиновник призвал украинцев, которые хотят вернуться домой, обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет формировать списки.
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Напомним, 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев.
Ранее в МИД заявляли, что шестеро украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй после первой эвакуации, изъявили желание вернуться в Украину.
5 марта истек срок обсервации эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области, куда они были помещены на карантин 20 февраля.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - Ухане.
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