Украина готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая - МИД

МИД Украины вместе с Министерством инфраструктуры начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая

Фото: mvs.gov.ua

МИД Украины вместе с Министерством инфраструктуры начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12 марта на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"МИД вместе с Министерством инфраструктуры начинаем подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, которые находятся в Ухани. Из них десять изъявили желание эвакуироваться", - сказал министр.

Также чиновник призвал украинцев, которые хотят вернуться домой, обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет формировать списки.

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Напомним, 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев.

Ранее в МИД заявляли, что шестеро украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй после первой эвакуации, изъявили желание вернуться в Украину.

5 марта истек срок обсервации эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области, куда они были помещены на карантин 20 февраля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - Ухане.