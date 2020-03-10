Правительственный штаб утвердил новый план борьбы с коронавирусом

Во вторник, 10 марта в ходе заседания правительственного антикризисного штаба был принят новый усиленный план мер противодействия распространению в Украине коронавируса COVID-19

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Во вторник, 10 марта в ходе заседания правительственного антикризисного штаба был принят новый усиленный план мер противодействия распространению в Украине коронавируса COVID-19

Об этом сообщило издание Ligazakon, передает RegioNews.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам и руководителям ЦОИВ пересмотреть запасы госрезерва средствами индивидуальной защиты населения на три месяца и определить объем средств, необходимых для пополнения госрезерва.

Также они должны предоставить информацию об отечественных производителях индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты.

Кроме того, Минздрав должен разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи заражения коронавирусом и довести его до сведения местных органов власти.

Все лица, прибывающие в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым, должны осматриваться медработниками и/или работниками Госпогранслужбы.

Минздрав и Министерство финансов до 11 марта обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Напомним, во вторник, 10 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого будут рассмотрены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в Украине.