В Украине глобальное потепление развивается быстрее, чем в мире

В Украине средняя температура за сезон превысила климатическую норму на шесть градусов по шкале Цельсия, и таким образом глобальное потепление в нашем государстве протекает быстрее, чем во всем мире

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В Украине средняя температура за сезон превысила климатическую норму на шесть градусов по шкале Цельсия, и таким образом глобальное потепление в нашем государстве протекает быстрее, чем во всем мире

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews. Отмечается, что средняя температура зимой была + 2С, что превышает климатическую норму на 6 градусов. Согласно данным Службы изменений климата Коперника, в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура в мире на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов. Прошлая зима была на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, во время которой было зафиксировано предыдущий температурный рекорд. Напомним, за последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.

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