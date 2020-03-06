В Украине глобальное потепление развивается быстрее, чем в мире
В Украине средняя температура за сезон превысила климатическую норму на шесть градусов по шкале Цельсия, и таким образом глобальное потепление в нашем государстве протекает быстрее, чем во всем мире
В Украине средняя температура за сезон превысила климатическую норму на шесть градусов по шкале Цельсия, и таким образом глобальное потепление в нашем государстве протекает быстрее, чем во всем мире
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.
Отмечается, что средняя температура зимой была + 2С, что превышает климатическую норму на 6 градусов.
Согласно данным Службы изменений климата Коперника, в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура в мире на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов.
Прошлая зима была на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, во время которой было зафиксировано предыдущий температурный рекорд.
Напомним, за последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.
США выделят Украине $38 млн на киберзащиту
04 марта 2020, 09:10В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
04 марта 2020, 08:53Россия готовит новую информатаку на Украину - МИД
03 марта 2020, 15:36
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
- 17:44 06 марта Денисова: в списки пленных на обмен включено 86 крымских татар
- 17:33 06 марта Хмельницкая область - среди лидеров по незаконной вырубке леса
- 17:30 06 марта В Киеве задержали наркоторговцев с товаром на миллион гривен
- 17:19 06 марта В Украине попал под запрет российский канал RTVi
- 17:10 06 марта У священника из Хмельницкого подозревают коронавирус
- 17:02 06 марта Нефедов не исключает возможность своей отставки
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации