11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 16:05 12

В Украине глобальное потепление развивается быстрее, чем в мире

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 16:05 12
Читайте також українською мовою
В Украине средняя температура за сезон превысила климатическую норму на шесть градусов по шкале Цельсия, и таким образом глобальное потепление в нашем государстве протекает быстрее, чем во всем мире
Фото: Fotolia
В Украине средняя температура за сезон превысила климатическую норму на шесть градусов по шкале Цельсия, и таким образом глобальное потепление в нашем государстве протекает быстрее, чем во всем мире

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.

Отмечается, что средняя температура зимой была + 2С, что превышает климатическую норму на 6 градусов.

Согласно данным Службы изменений климата Коперника, в период между декабрем 2019 года и февралем 2020 года температура в мире на 3,4 градуса превышала средние температурные показатели в период 1981-2010 годов.

Прошлая зима была на 1,4 градуса теплее, чем зима 2015-2016 годов, во время которой было зафиксировано предыдущий температурный рекорд.

Напомним, за последнюю неделю мировые рынки акций фиксируют максимальное недельное снижение со времен финансового кризиса в 2008 году.


Украина глобальное потепление
США выделят Украине $38 млн на киберзащиту
04 марта 2020, 09:10
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
04 марта 2020, 08:53
Россия готовит новую информатаку на Украину - МИД
03 марта 2020, 15:36
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »